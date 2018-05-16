年輕人房事很重要 台南祭出「添好孕」

市府推出「添好孕」方案，減輕適婚青年租屋負擔。（記者洪瑞琴攝）

2018-05-16 11:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市配合中央推動社會住宅，將爭取中央地方合作興建社會住宅，快速增加供給之外，針對年輕爸媽也將推出「添好孕」方案，減輕適婚青年租屋負擔。

南市都發局長莊德樑表示，配合中央「添好孕」方案是針對20至35歲青年，符合無自用住宅、家庭年所得低於標準，以及兩年內新婚，或育有未成年子女之資格者，提供12個月、每月3200元租金，以減輕其租屋負擔。

社會住宅新政策從今年起試辦兩年，今年核可名額為695件，預計9月開始公告受理，市府亦爭取中央住宅基金投資興建，由市府代辦代管，完工後將大量釋出空間，快速達到政策目標。

另外，在整合性住宅補貼方面，市府今年將補助4606件租屋補貼，以及246件購屋貸款與132件修繕貸款利息補貼。此外，市府透過公辦都更方式取得，包括平實營區、精忠二村、二空新村、自強新村、大鵬五村等案，總計可新增573戶社會住宅。

在包租代管部分，包租包管與代租代管目標各為600戶，市府提供修繕費獎勵、稅賦減免、居家安全險，以及執行期間保證收租等優惠，希望吸引更多房東加入公益出租人的行列。

都發局表示，目前已委託業者辦理，除了在各里舉辦說明會宣傳政策之外，也與租賃、仲介、加盟店等業者合作結盟，同時也在租屋平台尋找出租物件，主動洽詢房東加入。