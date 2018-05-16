中華電信員工超時工作 南市勞工局開罰104萬元

2018-05-16 11:58

〔記者王涵平／台南報導〕電信499專案，南市勞工局勞檢中華電信直門市，發現12處員工超時工作，今開出第一階段罰單，中華電信遭處罰鍰104萬元。

南市勞工局表示，勞檢中心啟動專案檢查過程中，發現中華電信台南營運處直屬服務據點高達12個門市涉違反勞動基準法第32條第2項正常工作時間與延長工作時間「加班」1日不得超過12小時之規定，且其中有1門市同時違反勞動基準法第32條第2項正常工作時間與延長工作時間「加班」1日不得超過12小時之規定及勞動基準法第32條第1項雇主使勞工在正常工座時間以外工作之必要者，雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，得將工作時間延長之規定與同法第49條女性員工於午後10時至翌晨6時支時間內工作，未經工會同意等3項缺失。

勞工局指出，因考量影響勞工人數眾多，連續違法多日且金額甚高，並引發社會關注等情形，超時工作「勞動基準法第32條第2項」將採最高金額裁處100萬元罰款，另延長工時「勞動基準法第32條第1項」、女性員工夜間工作「勞動基準法第49條」未經工會同意等情節預計各處2萬元罰鍰，計將裁罰新台幣104萬元罰鍰。

勞工局將持續辦理中華電信特約門市、台灣大哥大、遠傳等電信門市專檢，繼續依法辦理。