雲嘉南就博會 職缺薪資最高達120K

2018-05-16 11:42

〔記者林宜樟／嘉義報導〕勞動部勞動力發展署雲嘉南分署攜手嘉義縣政府聯合舉辦「職訓好薪機 就業好薪情 2018雲嘉南區就業博覽會」，其中近4成5職缺開出逾30K待遇，兆酆機械更開出月薪最高120K徵求國貿主管，時間為5月19日9點30分至下午1點，地點在嘉義縣水上鄉北回歸線太陽館。

雲嘉南分署長柯呈枋及嘉義縣長副縣長吳芳銘今天出席就博會記者會，上銀科技公司兩具AI智慧機器人以傳統舞獅表演熱力開場；吳芳銘說，這次就博會有66家廠商將近3500個職缺徵才，求職者可前來尋找適當工作。

柯呈枋表示，縣府開發大埔美工業區及馬稠後產業園區，就博會共邀集66家廠商，開出近3,500個職缺，其中除了有近4成5職缺逾30K、有7成廠商名列全台5百大企業，中高階職缺佔三分之一，超過半數是嘉義縣市在地廠商，希望鼓勵雲嘉南子弟返「嘉」就業，留住在地勞動力。

柯呈枋表示，就博會嚴格、把關薪資福利及勞動條件，平均薪資多介於25K至40K左右，兆酆機械開出月薪最高120K徵求國貿主管，上銀科技徵機械技師上看77K、科定企業的人資專員及友勁科技的自動化專案經理達60K。

就博會中設計4大展示區，可體驗中高齡輔具的職務再設計專區、YS青年就業服務區、產業展示區及職業訓練成果展示區，現場有專業彩妝師幫忙打理門面、人資專員幫忙履歷健檢及職涯諮詢，有職業訓練課程及創業資訊、多元農特產品展售試吃及手工DIY活動體驗。

就博會將於嘉義火車站前站及嘉義縣政府備有免費接駁車，首班車將於早上8點50分發車，每30分鐘一班，詳細時刻表及簡易職缺資訊可洽活動官網：http://2018yctjobs.weebly.com ，或致電雲嘉南分署（06）6985945轉1321洽詢。