素顏拿包裹嚇壞宅配員 得知真相直呼對不起

2018-05-16 12:39

〔即時新聞／綜合報導〕對懶得出門的人來說，網拍相當方便，點點手指東西就會送到家，一名女大生近日在淘寶下單，一大早被送貨員電話吵醒，趕緊換好衣服下樓領取貨物，但送貨員看到他卻一臉驚恐，讓女大生心裡好受傷。

女大生在論壇「Dcard」發文表示，平時買淘寶都一口氣買一大包，整包扛到四樓太麻煩，都會帶大剪刀當場拆貨並把外層的麻袋、包裝直接丟垃圾箱，那天一大早，睡眼惺忪拿著大剪刀直直衝下樓，送貨員見到原PO一臉被嚇到的樣子，瞬間退後好幾步，原PO當場心碎，「原來我素顏這麼恐怖」，草草簽收完，迅速剪開麻袋，一心只想快點結束這傷心的情境，這時送貨員如釋重負地笑了。

原來是她一大早剛起床精神不佳，一開門送貨員看見她精神恍惚甚至手持大剪刀這項「凶器」，深怕會被傷害才會嚇壞不禁倒退好幾步，直到原PO用剪刀剪開麻袋，得知「凶器」用途後才放下心來說了一句「妹妹買淘寶喔～好大一包，還帶這麼大的剪刀下來拆」，事後恍然大悟地原PO直呼，「天啊！葛格對不起嚇到你」。

網友看完笑翻紛紛回覆，「送貨員：我應徵時老闆沒提到說這工作會有生命危險啊...不行，要離職...我今天一定要離職...」、「我以為妳沒穿衣服就跑下去了⋯⋯⋯」、「到底是多驚悚..喔不是....多大把的剪刀能讓送貨員嚇成這樣」、「送貨員嚇死XD我只是個送貨的啊⋯⋯」