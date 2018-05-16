全球首款4對4VR 電競射擊遊戲亮相

全球首款4對4VR電競射擊遊戲。（記者葛祐豪攝）

2018-05-16 11:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕經濟部工業局、高市府合辦的放視大賞今天起跑，以「Fun Tech 體感科技」為主題，匯聚89所學校、192系所共1684件參賽作品，由智崴集團研發全球首款4對4VR電競射擊遊戲，成為全場亮點。

智崴集團研發製造的VR體感電競館，參賽者以頭戴式VR裝備，搭配體感動作平台座椅，體驗全球首款4對4VR電競射擊遊戲，猶如進入電影一級玩家情節的場景。

經濟部長沈榮津、工業局長呂正華、中山大學校長鄭英耀等人，並下場進行4對4 VR電競表演賽，體驗VR魅力。

今年放視大賞競賽總獎金高達150萬元，邀請大專院校、企業、國際設計師共同策展，另規劃VR體感電競館與AR手遊電競館，讓放視大賞成為體感科技示範應用場域，打造高雄體感科技園區的基石。

除了競賽和展覽，5月16日至18日共將舉辦9場國際大師講座，包括美國動畫師戴彣旭與蘇博安、俄羅斯設計師 ALEX ANDREEV、中國天空之城影業創始人路偉、台灣仙草影像創辦人陳奕仁等人。

VR體感電競館也邀請到實況主SoBaD和希兒一起同樂，還有Flash Wolves閃電狼 PUBG戰隊進行表演賽；AR手遊電競館則推出「放視盃電競校際對抗賽」，邀請電競世界冠軍 Tom60229、校園甜心 Rami及主播波波尼與觀眾互動。

智崴集團執行長歐陽志宏說，每年除了從放視大賞挑選人才、產學合作、商機媒合， 更重要的是感受年輕學子為產業帶來創新創意。