台灣成功發射「鳳凰立方衛星」 運作1週年繞地球5701圈

成功大學參與歐盟主辦的跨國QB50計畫自主發展鳳凰立方衛星，已在軌成功運作1週年。（莊智清提供）

2018-05-16 11:16

〔記者劉婉君／台南報導〕台灣第一枚成功發射的立方衛星-鳳凰立方衛星，已成功運作1週年，提供中低變溫層（高度在200至400公里）之離子與中性粒子密度與分佈資料，也是35年來首次有關太空中低變溫層現地量測的資料。

成功大學參與歐盟主辦的跨國QB50計畫自主發展鳳凰立方衛星，去年5月由國際太空站釋放，是QB50計畫釋放的36枚立方衛星中，少數至今仍正常運作的衛星之一。

在10個搭載相同「離子／中性粒子質譜儀」的QB50立方衛星中，鳳凰立方衛星是目前為止，唯一提供中低變溫層之離子與中性粒子密度與分佈資料的衛星。

鳳凰立方衛星為成大電機系教授莊智清與航太系教授苗君易帶領團隊，費時４年自主發展的２公斤等級的衞星，長度10公分，高度20公分，搭載「離子/中性粒子質譜儀」，及成大自主研發的「太陽極紫外光探針」。

莊智清表示，鳳凰立方衛星過去1年來共繞地球5701圈，飛行距離超過2億4千萬公里，相當於環台灣島21萬圈或來回月球315趟，每日通過台灣3至4次，現在的軌道高度已由最初的410公里降到約370公里。