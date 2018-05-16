雙橡園首次售票辦音樂會 陳毓襄相隔16年再度獻藝

雙橡園今晚首次舉行售票的音樂演奏會，由台灣旅美鋼琴家擔綱演出。圖為陳毓襄彩排時專注的神情。（記者曹郁芬攝）

2018-05-16 11:12

〔駐美特派員曹郁芬／華府15日報導〕台北駐美代表處與華府「大使館音樂會組織｣（The Embassy Series）合作，首次在雙橡園舉辦售票的鋼琴演奏會，由2002年，前台灣第一夫人吳淑珍訪美時在雙橡園表演的台灣旅美鋼琴家陳毓襄挑大樑，精湛的琴藝為她贏得滿堂彩。

陳毓襄今天受訪時說，16年前她來雙橡園進行戶外演出，搭著帳蓬，金色與白色交織的主題令她難忘，賓客也都打扮得美麗動人，是她演出過最美的場合。這次演奏會是破紀錄的，因為是雙橡園第一次對外公開售票，而且一週前就售罄，陳毓襄很高興自己成為這個特殊紀錄的保持人。

陳毓襄說，16年來最大的變化是她人的成長，在雙橡園演出跟在其它音樂廳感受很不一樣，是代表國家的演奏會，有著一種愛國的榮耀在其中。

這場音樂會主要是慶祝雙橡園落成130周年。師承波哥雷利奇夫婦的陳毓襄，11歲就公開彈奏普羅科菲夫鋼琴協奏曲第三號，13歲與洛杉磯愛樂交響樂團同台演出後，開始演奏生涯。

今晚她演奏了巴哈-布梭尼《聖詠前奏曲》、貝多芬F小調奏鳴曲、蕭邦G小調夜曲作品37-1、B大調夜曲作品9-3、升C小調夜曲與史特拉汶斯基《彼得洛希卡三章》等作品。

陳毓襄並邀請吉布斯牧師朗頌了一首專為陳毓襄所撰寫的詩，頌讚她的迷人琴藝。吉布斯在華府聆聽過陳毓襄的演奏會後成為她的忠實粉絲。雙橡園在音樂會後以台灣美食招待。駐美代表高碩泰夫人宋小芬、前美國駐緬甸大使米德偉 李弘敏夫婦等近80位賓客在雙橡園享受了一場味蕾和聽覺的盛宴。