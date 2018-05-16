「糕」手創意巧思 翻糖蛋糕19日比高下

新北市副市長葉惠青（中）在裴志偉（左）以平溪天燈為造型設計的的翻糖蛋糕上，以金糖寫下「加油」兩字，右為勞工局長許秀能。（記者何玉華攝）

2018-05-16 11:05

〔記者何玉華／新北報導〕新北市一年一度技能競賽將於19日在三重綜合體育館登場，來自全國各地逾200位烘焙「糕」手將以巧思展現技巧，顛覆一般對蛋糕的視覺想像，在今天的賽前記者會上，剛奪得國際翻糖大賽金牌殊榮的裴志偉，以平溪天燈為造型的翻糖蛋糕，相當有特色。

由新北市政府勞工局主辦的技能競賽，今年以「新北印象」作為比賽主軸，邀請全國各路烘培「糕」手，用翻糖、巧克力、拉糖、糖花、鮮奶油蛋糕等項目決勝，吸引超過200組人報名參賽，是歷年來參加人數最多的一次。

記者會以拉糖時尚秀開場，由拉糖達人賴彥汶製作拉糖飾品，配戴在美麗模特兒身上，展現栩栩如生的拉糖工藝，有皇冠、手環、翅膀、戒子等，展示拉糖的千變萬化。還有裴志偉創作平溪天燈的翻糖蛋糕，由副市長葉惠青在天燈上寫下「加油」，凸顯「新北印象」的主題。

「2018技糕一籌 新北稱霸」競賽於19日在三重綜合體育館登場，現場有杯子蛋糕DIY活動及「幸褔新北結婚蛋糕藝術展」，民眾拍下最愛的蛋糕照片，至新北勞動雲粉絲頁「現場拍照上傳 抽好禮」的置頂文章，按讚並上傳照片，還有機會現場抽中香港台北來回機票2名及蛋糕造型抱枕限量50名。