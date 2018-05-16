柏克萊大學150年來首度 台籍生葉采衢代表畢業生致詞

美國柏克萊大學150年來首度由我國學生、陽明大學畢業的葉采衢，代表畢業生致詞。（圖由陽明大學提供）

2018-05-16 10:36

〔記者林曉雲／台北報導〕陽明大學醫學系畢業生葉采衢，今天代表美國加州大學柏克萊分校工程學院全體碩士畢業生畢業致詞，是該校工程學院150年創院以來，第一位來自台灣的畢業致詞代表。

陽明大學校方說明，葉采衢以「讓世界成為更好的地方」（make the world a better place）為題，在柏克萊分校發表演說。柏克萊分校於1868年創校，工程學院是早期創校學院之一，陽明大學校方查無過去有台灣學生致詞紀錄，葉采衢應是首位台灣籍的畢業致詞代表。

葉采衢在陽明大學取得醫學系學士後，赴美攻讀轉譯醫學碩士學位，研究領域是罕見疾病囊狀纖維化的基因治療，目前還沒有藥物可以完全治療這個疾病，她期盼能將科學研究發展成臨床藥物。

葉采衢的大學指導教授、陽明大學生化暨分子生物研究所副教授蔡有光表示，台灣優秀的醫師很多，但從事科學研究的人卻很少，是一件非常可惜的事情。他特別鼓勵對科學研究有興趣的學生可以攻讀博碩士，也可以給自己gap year的時間，思考自己未來的方向。

葉采衢是陽明大學「醫師科學家學程」所培育的學生，該學程自2006年創立，讓醫學系的學生可以取得碩博士學位後，再完成臨床醫師訓練，同時具備博碩士與醫師資格，目的是讓醫學系的學生除了當醫師外，也能投入科學研究的行列，替台灣培育基礎科學的人才。

「醫師科學家學程」目前結合尹書田醫療財團法人每年捐助的2400萬元獎學金，提供醫學系學生至海外攻讀學位、實習或短期進修。 截至目前為止，已有22位學生赴英美攻讀博碩士，這些學生未來無論是擔任臨床醫師，或是從事基礎科學研究，都是台灣生醫產業發展的生力軍。