號召千人上街反教長吳茂昆 全教總今先暖身0518行動

號召千人上街反教長吳茂昆，全教總今早先到教育部前暖身，召開「0518行動」行前記者會。（記者林曉雲攝）

2018-05-16 10:17

〔記者林曉雲／台北報導〕反對教育部長吳茂昆，有8萬多名教師會員的全國教師工會總聯合會，發起「0518搶救教育部」行動，預定於5月18日晚上6點於中山南路及徐州路口舉辦集會活動，將號召千人上街，要求吳茂昆下台。今早在教育部前暖身，召開「0518搶救教育部」行前記者會，並發表0518宣言，全國20個縣市工會代表也一起喊「拒絕接受吳茂昆、吳茂昆下台」口號。

同時間，教育部長吳茂昆在參加行政院院會及會後友善育兒對策記者會。教育部則仍重申，部長吳茂昆被質疑諸多事非事實，也已數度澄清，吳茂昆也表達願與全教總當面溝通的誠意。

理事長張旭政表示，教育部長吳茂昆上任以來，紛擾多時的教育更加紛擾，由於過往諸多重大缺失，加上令人嘆為觀止的言行，吳茂昆本人更成為爭議製造者，嚴重衝擊國人對教育的信心，社會對教育部長的學養與人品有高度期待，檢視已經揭露的相關資訊，吳茂昆的爭議卻如影隨形，貫穿其所歷任的各項首長職務，根本無須以高標要求，以吳部長爭議言行，甚至難以通過公眾最低標準的檢驗。

張旭政直指，追求真理、勇於挑戰威權、實現一個更為公平美好的社會，是教育人共同的願景，吳茂昆在任的每一天，卻像時刻在提醒全國師生，為了追逐私利，可以不擇手段，為了獲取最大利益，可以巧取豪奪，繼續容忍這樣的部長，等於是對台灣教育的凌遲，就像是對教育人員的羞辱。

秘書長李雅菁說明0518行動，選在晚間的原因是要突顯，教育部身處黑暗中，參與者將身著白色上衣，以手機的亮光一起照亮教育部。

全教總主張，無論從什麼角度觀察，吳茂昆明顯不符公眾對教育部長應有的基本期待，在備受質疑的社會氛圍下施政，教育部的公信力也已大打折扣，為了教育的長遠發展，為了孩子的未來，無法容忍這樣一位教長，嚴正要求吳茂昆立即下台，請府院承認錯誤，撤換吳茂昆，另覓具有社會信任基礎，能夠帶領台灣教育的新任部長，陽光重新照亮教育園地。