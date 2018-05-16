驚！吃雞腿見白色米狀物 得知真相立刻衝廁所挖吐

網友吃雞腿便當驚見雞腿上有神秘白色米狀物。（圖取自臉書社團「爆怨公社」）

2018-05-16 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕吃東西真的要專心吃，而且要看清楚！一名女網友近日中午吃雞腿便當吃到一半時，突然發現雞腿上面有白色米狀物，看起來相當不對勁，當場食慾盡消，原來這是蒼蠅的卵。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文崩潰地表示，看到那一堆蒼蠅卵，大驚失色，食慾頓時全沒了，立刻衝到廁所挖吐，「我一直催眠自己這是沒煮到的米」，原PO表示，發文目的不是想要曝光哪家店，「只是想讓大家注意食物要看清楚再吃....」

網友看完紛紛回覆，「完了，我都沒在看就直接吃了，會不會剛剛的晚餐也......（有陰影）」、「常常外食的人，應該不意外：常見小蟲、蒼蠅、蟑螂、頭髮、鐵刷、橡皮筋、塑膠袋......還是自己煮得卡有衛生！」；另外有網友疑惑「重點是產卵也要一段時間，這段時間妳在幹嘛？」，另名網友歪樓回覆「在產房外滑手機啊！」原PO則表示，「我拿回來不到20分鐘啦～中間也沒打開，塑膠袋包著，打開就拿來吃了耶！」

但其實這種狀況似乎不難見，近日另一名網友煮好水餃沒多久準備要吃時，也看到了白色米狀物，水餃就這樣報銷了。

網友吃雞腿便當驚見雞腿上有神秘白色米狀物。（圖取自臉書社團「爆怨公社」）

另名網友煮好水餃不久，準備要吃時也發現蒼蠅的卵。（圖取自臉書社團「爆怨公社」）

另名網友煮好水餃不久，準備要吃時也發現蒼蠅的卵。（圖取自臉書社團「爆怨公社」）