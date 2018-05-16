基隆文旦柚開始認養了！ 保證收成中秋嚐美味

柚花散發淡淡清香，花型也相當可愛。（記者林欣漢攝）

2018-05-16 10:14

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆七堵山區的柚花開始飄香，基隆市政府與市農會合作推出文旦認養活動，今年共開放262株15年以上的老柚樹讓民眾認養，每株由市府補助300元認養費，遇颱風等風災也不需擔心，有提供60顆的收成保障，今年若真的無法收成，也可將認養費延續至次年。

市府表示，文旦柚是基隆秋季農產品之一，每年4、5月是花季，文旦柚約產於中秋節前後，開放認養的文旦柚樹分為A級樹齡25年以上202株（2000元）、B級樹齡15年以上60株（1500元），平均產量都在100顆至200顆之間，每株皆由市府補助300元認養費，民眾實際只需付費1700元與1200元，並提供保證收成60顆柚子。

在柚樹生長期間，民眾可以自行前往照料、澆水、施肥、查看生長情形體會農耕樂趣，其餘時間果農會協助細心照顧，等到中秋節柚子成熟時，就會通知認養人前往採收，若無法自行前往採收，也可委託果農代採，支付運費後由果農宅配到指定地點。

柚花綻放期間，柚子園散發淡淡的清香，聞起來宛如夜來香、但沒有夜來香的嗆鼻，又帶著玉蘭花的清新，花型也相當可愛，賞花最佳時間是清晨或傍晚。

即日起至6月30日報名，詳情可洽基隆休閒農業網或洽基隆市政府農林行政科，電話02-24249414，基隆市農會電話02-24564244詢問。