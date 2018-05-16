夏季魚塭高水溫 南市動保處提供魚健檢

2018-05-16 09:50

〔記者王涵平／台南報導〕夏季高水溫期，養殖業可能因水質造成魚病引發大量死亡，南市動保處提供魚健檢，養殖戶可多加利用。

動保處於週一至週五在新營及中西區忠義辦公室提供魚病檢診及水質檢測，另於每週二、四上午9時至12時於北門水產動物疾病檢驗中心駐診，並以定點方式，派遣水產動物行動診療車提供安南區水產動物疾病檢診與水質檢驗相關服務（每週一上午9時至12時於城西里活動中心及每週三於四草里活動中心）。

動保處指出，夏季高水溫期，養殖過程中，可能出現養殖池水藻類大量生長及水中氨、亞硝酸濃度過高等水質問題，並在高溫下繼發細菌性感染，細菌性疾病的感染是最需要注意的，養殖場應慎防水質惡化繼發的細菌性疾病。

細菌性的魚病為養殖生產上的關鍵所在，如鏈球菌症（Streptococcosis）、產氣單胞菌症（Aeromonad infection）及弧菌症（Vibriosis）等，皆會在短時間內導致魚隻大量死亡。動保處建議，高水溫夏季期間，要增加觀察魚隻攝食情況的頻度，必要時須送檢診斷用藥，以降低經濟損失。

另外，夏季高溫時需注意飼養密度，其放養魚量為每立方公尺在1.3公斤以下為宜，平日給予適當的投餌量，並加深養殖池水深，還可緩和水溫及鹽度的變化。