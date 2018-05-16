中年男腸癌轉移肝癌 醫師以單孔微創切除左癌肝

2018-05-16 08:09

〔記者王俊忠／台南報導〕55歲腸癌4期患者切除癌病灶後，醫師發現轉移肝腫瘤，奇美醫院醫療團隊利用患者4至5公分腸造口做腹腔鏡單孔微創手術，切除長了10顆腫瘤的左肝，術後關閉腸造口，患者雙癌於去年被醫院處理後迄今持續追蹤。奇美醫院表示，去年該院對肝腫瘤患者做了10例單孔微創手術，兼顧病人安全與療效。

奇美醫院外科主治醫師王家豪指出，這名中年患者於去年罹患乙狀結腸癌第4期，在腹部開了腸造口，並手術切除腸癌病灶，後來電腦斷層發現其左肝有癌轉移現象，醫療團隊評估可利用腸造口進行肝癌切除手術。

醫療團隊於去年5月為患者進行單孔微創手術，切除有10顆癌瘤的左肝，約占全肝3、40％，切除左肝後一併關閉腸造口，因其右肝算健康，手術後肝功能未受影響。但王醫師表示，因為腸癌細胞可能復發，患者處理雙癌後仍持續追蹤治療。

王家豪說，去年間奇美醫院即為10名肝癌患者執行單孔微創手術，不僅切除肝腫瘤楔形，也順利完成左外側肝、左肝、右肝與右後肝切除，有2位患者是利用腸造口完成手術，術後不會在患者身上增加其他傷口，微創手術是肝癌患者的新選擇。

不過，王醫師也說，如患者本身心、肺功能不佳、肝癌瘤位置不適、肝功能差或經濟因素考量，仍需以傳統開刀手術來處理肝癌問題。