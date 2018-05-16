為宗教團體法化解歧見 余政憲走全台傾聽民意

2018-05-16 07:50

〔記者洪定宏／高雄報導〕曾經在立法院四進四出的「宗教團體法」草案，再度由行政院通過2017年版本，引發部分宗教界反彈；曾任內政部長的民進黨宗教委員會總召集人余政憲，銜命展開請益拜會之旅，他強調，「我和宗委會成員都沒有預設立場，純粹傾聽民意，整理各方意見，送交黨中央轉請行政院參考，盼能讓新法更圓融。」

余政憲指出，與宗教團體直接相關的法令，僅1929年制定的「監督寺廟條例」，卻在2004年被大法官宣告部分條文違憲，所以有必要制定完善法律，保障各宗教發展和信徒權益。

余政憲表示，宗教具有穩定人心，凝聚社會的功能，從擔任立委、高雄縣長、內政部長至今，秉持「幸福共好」理念，尊重宗教自主發展及自主管理，對宗教界保持友好與尊重的關係。

尤其余政憲臉蛋圓嘟嘟，像似彌勒佛的身形，且從政以來，與各方政治人物「廣結善緣，不出惡言」的個性，擔任宗委會召集人，在相關事務推動上更多有助益。

因此，當民進黨政府推動「宗教團體法」遇到阻礙時，兼任黨主席的總統蔡英文第一個想到的就是找余政憲，去年9月出任民進黨宗教委員會總召集人，希望透過余政憲政治經驗及廣結善緣的性格，讓宗教委員會成為溝通平台。

8個月來，余政憲馬不停蹄，已和宗委會成員拜會佛教、道教、天主教、基督教及伊斯蘭教等各教派領袖，出席各宗教的祭典儀式，帶回寶貴的意見，例如南投埔里正覺精舍果清法師建議，依照聯合國憲章、國際公約及台灣憲法等，推動宗教基本法；台北清真寺董事長馮同瑜建議新南向政策小組，邀請穆斯林人員加入；台灣基督長老教會總會議長陳明志牧師建議，宗教團體及事業機構的董事提名與任命，由創設的宗教法人規範。

余政憲強調，台灣社會多元發展，各教派也愈趨多元，請益之旅尚未結束，將更努力拜會宗教領袖，傾聽各界意見，共同攜手研擬出更完善周全的「宗教團體法」。