社福團體估台南老年失智人口藏黑數 辦預防醫療講座

2018-05-16 07:36

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市熱蘭遮失智症協會指出到今年第1季全市領有失智症身障手冊者約4700多人；依南市老年人口推估失智症盛行率約2萬1000多人。協會認為這數據反映台南失智人口有潛藏黑數，為促進全民更加認識、預防失智症，將於5月19日上午10點在全市10區同步舉行10場認識失智症醫療講座。

5月19日（週六）上午10點，將邀請10位專業醫師在南市10個行政區同時進行「松鼠之家守護失智- Triple 10失智症社區宣導講座」。熱蘭遮失智症協會從成立10週年首創「Triple 10」宣導活動，以10個講座10倍宣傳、10倍民眾、10倍力量，讓民眾認識失智症，今年即將完成台南市37區拼圖宣導，邀請市民就近到中西區、西港區、新市區、柳營區、鹽水區、將軍區、山上區、北門區、下營區、後壁區參加講座，共同守護失智家庭。

協會理事長白明奇表示，截至107年4月南市老年人口比為14.56％，高居國內直轄市第2，偏鄉地區老化情形更嚴重，此次宣導將由10位失智症術業專精的醫師到這些偏遠社區主講，帶領民眾分辨正常老化與失智的不同，可能出現的精神症狀與問題行為及照顧所面臨的困難，期能讓民眾提早發現提早診斷，獲得適切的醫療延緩退化。

此外並教民眾學習如何運用白明奇醫師提出的「3動2高預防失智」，促使民眾對失智症行為症狀有正確了解，進而接納失智、減少歧視，建立幸福台南為失智友善城市。

協會表示，長照2.0擴大服務50歲以上失智者及新增家庭照顧者支持服務，正是協會服務重點。去年11月協會承辦南市府社會局計畫，進駐市府無障礙福利之家成立南市第1個失智症互助家園，提供失智互助家庭服務，並設置失智症博物館，命名為「松鼠之家」，提供失智長輩與家屬第2個家。

此次Triple10完成南市37個行政區失智宣導階段性任務，未來將以「松鼠之家失智症博物館」持續進行教育相關活動，促進社會大眾重視失智症議題，給予失智長輩及家庭照顧者關懷與支持。失智症講座活動資訊詳見熱蘭遮失智症協會官網，洽詢專線：（06）208-3001。