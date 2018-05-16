陳詩欣被爆不當體罰 小選手輸了比賽被她踹飛

陳詩欣被週刊爆出在教導學生時不當體罰，有學生甚至還被她當場踢飛。（資料照）

2018-05-16 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕已婚雅典奧運跆拳道金牌選手陳詩欣去年被爆上摩鐵偷情，和老公童俊男撕破臉，童俊男更貼出驗傷單控訴陳詩欣「家暴」。然而除了婚姻問題，陳詩欣也被週刊爆出在教導學生時不當體罰，有學生甚至還被她當場踢飛。

《周刊王》報導指出，陳詩欣婚後在花蓮開設道館，培育有未來性的選手，範圍從國小到高中都有，不過卻有家長控訴陳詩欣有嚴重的不當體罰問題，表示陳詩欣平常訓練及帶隊出去比賽時，常常不顧場上有其他教練、家長、裁判在場，直接情緒大爆發，對選手巴頭、呼巴掌、或用腳踹。甚至曾經在成人級比賽奪冠的選手因為被陳詩欣體罰到「失去信心」，現在僅能休學打工度日。

另外也有選手目擊，某位國小選手因為表現不佳而輸了比賽，陳詩欣把選手叫出場，這名爆料選手回憶：「我一看就知道完蛋了，原本想衝過去攔住教練，但已經擋不住了，她一個跆拳道的『前踩』動作過去，那位小朋友就當場飛了出去，滾了好幾公尺遠。」該選手強調，若是大學生或高中生還可承受，但是如此對待小學生是否「太狠了點」？

針對家長指控，陳詩欣表示，不需要說明也不想要澄清，因為承認或否認都不是重點，她強調：「重點是家長把小孩送來，是否認同我的理念，離開後才來講這些，讓我覺得當教練很沒尊嚴，大家有看到我付出的苦心嗎？說我打學生，那他們可以離開啊。」