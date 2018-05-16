05/16 各報重點新聞一覽

前總統馬英九洩密案，高等法院昨依違反通訊保障及監察法，逆轉改判馬英九4個月徒刑，高院發言人吳維雅說明判決結果。（記者方賓照攝）

2018-05-16 06:40

自由時報

馬英九洩密案 二審逆轉判有罪

前總統馬英九被控二○一三年任內，將時任檢察總長黃世銘向他報告的立法院長王金平涉關說案偵查機密，洩漏給時任行政院長江宜樺等人，涉及洩密等罪；台北地院一審認為，馬當時是在行使憲法賦予總統的「院際調解權」，雖有洩密行為，但符合「阻卻違法事由」，判馬無罪。檢方不服上訴，高院二審昨逆轉改判有期徒刑四個月，可易科罰金十二萬元，全案仍可上訴。

詳見馬英九洩密案 二審逆轉判有罪。

人工反式脂肪 7月起禁用

世界衛生組織（ＷＨＯ）日前呼籲世界各國，在未來五年內杜絕食品中的人工反式脂肪，有助全世界對抗心血管疾病；衛福部食藥署昨也宣示，七月起，國內食品中將不得使用不完全氫化油，以免有人工反式脂肪，違者最高可處三百萬元罰鍰。

詳見人工反式脂肪 7月起禁用。

雙語夯 中正預校國中部搶手

隸屬軍方體系的「中正國防幹部預備學校」（簡稱中正預校），今年起恢復「國中部」招生，在著重雙語教學下，報名情形十分踴躍，國中部預定招生二百五十人，結果高達七百四十一人前來報名，校方已公告錄取二百五十一人，預計八月十一日辦理入學報到。

詳見雙語夯 中正預校國中部搶手。

蘋果日報

馬洩密 無罪變有罪 「不足表率」判刑4月 馬：必上訴

延燒5年、間接牽動國內政治版圖變化的馬王政爭，昨天出現驚人發展，前總統馬英九被控涉嫌洩密部分，一審原獲判無罪，但高等法院昨天逆轉將他改判有期徒刑4月，得易科罰金。曾擔任法務部長、自認一生清白的馬英九，繼前總統陳水扁後，成為第二位被判刑的卸任元首，更讓他在馬王政爭中再輸一局。

終於辦到499 又喜又憂 會不會被偷降速

「終於辦到了！」電信業者引爆一連7天的「499之亂」，昨終於結束，不少民眾趕在最後1天完成申辦，大鬆一口氣。但搶到499方案的民眾別開心太早，外傳恐被偷偷限速、無法免費使用公共場合Wi-Fi熱點，另違約金高也難脫身。對此NCC表示將不定期抽查電信業者機房，保障民眾。

聯合報

總統「院際調解權」 馬英九改判有罪關鍵

前總統馬英九所涉洩密案中，最常被討論的是總統有無「院際調解權」？法界看法分歧。一審法官認為憲法規定得很「簡潔」，從寬認定；但檢方提出台大國發所教授劉靜怡、法學院教授林明昕法律意見書，指該條文如「告朔餼羊」，不宜擴張適用，並指現制下總統怎以中立、超然的身分行使所謂「權限爭議處理權」？

國內旅遊選這5縣市 每人每天補助500元

去年整體來台觀光旅客人次破千萬，國旅人次卻呈現五年首度下滑，南台灣觀光持續慘澹，交通部昨天宣布擴大振興方案，台南、高雄、屏東、澎湖、台東等五縣市，廿人以上團體旅遊，兩天一夜平日出遊，每人每日補助五百元，交通費每團最高補助三萬、澎湖五萬，從昨天起實施；後天將再公布五縣市自由行補助方案。

中國時報

政治豪賭 民進黨自提台北市長

民進黨年底首都之戰，與台北市長柯文哲是合作？還是分道揚鑣？選對會今天拍板。據了解，黨主席蔡英文總統13日召集選對會幹部了解徵詢基層狀況後，已有初步方向，自提人選幾成定局。

搶救南部觀光 每人每天補助500元

交通部觀光局宣布，即日起推動南部旅遊補助，鼓勵旅行社組團前往台南、高雄、屏東、台東及澎湖5縣市旅遊。規定行程須納入國家風景區景點，旅遊期間為平日、2天1夜以上，且須住宿在上述縣市至少1晚，補助旅行業每人每日500元，以及一半交通費用，每團補助上限3萬元，澎湖縣最高5萬元，期限為一個半月。