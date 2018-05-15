就愛「復古風」！阿公級骨董電風扇 他當成傳家寶

溪湖鎮民許望冬為滿足小時候的夢想，蒐藏不少骨董級電風扇。（記者陳冠備攝）

2018-05-15 22:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮鎮民許望冬愛骨董電風扇成痴，尤以日本昭和年代生產的Fusi（富士）、Mitsubishi（三菱）銅頭電風扇為主，最多時曾收集了50多台，被不少人嘲諷是「收破銅」。但許望冬巧手將這些阿公級電風扇整理、上油，重新轉動新生命，贏得不少人青睞，還被搶購一空！

許望冬說，會收集這麼多骨董電風扇，一開始是想滿足孩提時期的「奢侈」風！因為小時候曾在富有人家發現一台日本製造的骨董電風扇，就被它典雅的設計造型吸引，當時價格約500元台幣，約公務員兩個月薪水，家裡根本買不起。

直到20多年前，許望冬在友人家又發現骨董電風扇，於是興起蒐藏的念頭，只要聽到哪裡有人擁有，他就去收購，甚至還到回收場撿電扇回家修理，看到葉片運轉送風，感覺就像回到小時候。

許望冬說，前後共收集50多台骨董電風扇，最少都超過70年，但別看這些電風扇已是阿公級，重新整理後，還是跟新買一樣，連馬達運轉聲都靜悄悄，還可分3段風速大小跟擺頭，可見日本人的工藝水準。他也說，近年流行復古，吸引不少人開價購買，最高曾開價2萬元，最後只留下2台當傳家寶，偶爾享受奢侈的復古風！

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許望冬收藏50多台超過6、70年歷史的骨董電風扇，經整理、上油後，重新轉動新生命。（記者陳冠備攝）

許望冬說，這些阿公級電風扇不只有3段風速，還有擺頭設計（馬達後方銅製機器）。（記者陳冠備攝）