端午未到豬肉先漲？ 肉品市場：調節至正常價格

傳統零售市場豬肉價格近日悄悄調漲，民眾擔心端午節前會更貴。（記者陳冠備攝）

2018-05-15 21:49

〔記者陳冠備／彰化報導〕端午節還有1個月，豬肉怎麼先漲了！彰化縣鄉親近日到傳統市場買豬肉，發現每公斤豬肉價格上漲10元，質疑豬隻不是產量過剩，怎會不跌反漲？彰化肉品市場表示，政府為穩定豬價，從上月啟動收購超重毛豬（135公斤以上）計畫，目前每公斤拍賣豬價已來到71元上下，比上個月平均58元上漲近2成，回歸正常豬價。

今年毛豬價格從農曆春節後一路滑落，從每公斤平均價格70元到4月份只剩不到55元，讓不少豬農大嘆心血白流，農委會從4月中起，請中央畜產會啟動收購凍存措施，體重135公斤以上的豬隻，以每公斤55元收購，預計收購1萬5000隻，彰化肉品市場從上週五起，已連續4日拍出每公斤70元以上價格，豬價回穩，豬農也露出久違的笑容。

但豬價悄悄喊漲，有民眾到傳統零售市場購買豬肉才知道，李姓家庭主婦說，上個月買三層肉要滷爌肉，當時每台斤才約120元，近日再去買竟漲到130元，認為豬價不是很低，怎麼一下喊漲？擔心端午節快到了，豬價會再上漲。

彰化肉品市場總經理黃滄雲說，農曆年後市場本來就是淡季，加上受去年高豬價影響（去年均價約76元），豬肉商年初進口豬肉量比去年多3成，缺乏競價，價格才會滑落，在地豬農擔心，紛紛丟出原本「惜售」的豬隻，造成國內每日約2萬3000隻的需求，一下暴增2萬5000隻，供過於求是豬價滑落原因。

黃滄雲說，農委會從4月12日至4月底想收購1萬5000隻超重肥豬，雖目前只收購1萬2000隻，但豬價已從均價58元漲到65元，可能提早結束收購，加上近日溫度飆升，仔豬育成率下降，PED（豬下痢）疫情恐增加情況下，豬農又開始惜售，也是造成近日豬價攀升的原因。

「豬價應能穩定到端午節」。黃滄雲指出，去年瘋狂高價的現象今年應不會再發生，農委會已把收購過肥的豬隻屠宰凍存，以調節市場價格，從目前豬隻都能穩定供應下，豬價68至71元都屬正常價格，請民眾不用擔心。