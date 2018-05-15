獨家》墾丁驚見鑽油平台？ 官方：研究斷層不是挖油

南灣海上出現奇特工作平台。（記者蔡宗憲攝）

2018-05-15 21:31

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園的南灣外海，這幾天出現一座疑似鑽油平台的工作船，引發不少當地居民及水上活動遊客好奇，潛水客則擔心是否破壞海底生態，也有民眾打趣說「墾丁發現石油礦，不用擔心觀光客不來啦！」台電及墾管處則強調，屬於短期的核電廠地質鑽探工程，與研究南部斷層帶有關，不會影響珍貴珊瑚礁。

墾丁南灣海域最近因污水廠誤排污泥入海引發外界關注，這兩天赫然出現在外海的巨型工作平台，因為外型極似國外鑽油平台，除了引發民眾好奇討論，許多水上活動愛好者更擔心是否有其他海底工程，就怕傷害這片珍貴的珊瑚礁海域。

台電公司表示，這個海上工作平台是因應屏東縣監督核能安全委員會105年第1次會議要求而辦理，與台灣南部斷層帶研究有關，依照海域鑽探法定程序向墾管處、屏縣府海洋所等海域主管機關提出申請。

這項地質調查工作，獲各單位同意後開始在枋寮、車城及南灣3處海域進行調查作業，每處鑽探2孔，每孔鑽取岩心直徑8公分，每孔一百米深，工程自105年就已開始，預計於今年6月中旬前，可完成現場鑽探作業。

墾管處保育課指出，台電的鑽探平台是依規定申請的工程，有要求不得設置在珊瑚礁岩上，目前平台設置在沙地為主的區域，由於工作平台上仍有機油、潤滑油等有機溶劑，也要求工作人員必須回收、不能外洩，但現場仍佈放攔油索警戒。

墾管處也強調，擔心影響周邊海上船隻進出，也要求設立海上警戒區號誌、燈光等安全設施，如造成海域油污外洩污染、珊瑚礁岩及珊瑚損壞，將依照相關規定進行求償，也歡迎全民共同監督通報，維護美麗墾丁海域。