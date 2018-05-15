豔陽高高掛！明日全台紫外線過量 高溫可達34度

全台今（15）日各地高溫炎熱，中央氣象局表示，明（16）日太陽下山之前，可能會出現34度的高溫。（資料照）

2018-05-15 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕全台今（15）日各地高溫炎熱，中央氣象局表示，明（16）日太陽下山之前，可能會出現34度的高溫，各地紫外線均有過量、危險等級，部分地勢較高處則有機會降下午後雷陣雨。

中央氣象局指出，明天清晨6點至晚上6點的12小時內，台灣北部溫度介於25度至34度之間，最高降雨機率為20%；中部溫度介於25度至34度之間，最高降雨機率為20%；南部溫度介於26度至34度之間，最高降雨機率為10%；東部溫度介於25度至33度之間，最高降雨機率為20%；外島溫度介於24度至31度之間，沒有降雨的可能性。

氣象局提醒，民眾外出最好要進行各種方式的防曬工作，並於烈日下多補充水分；環保署則對明日的空氣品質作出預測，數據顯示北部地區會因臭氧影響，空氣品質呈現「對敏感族群不健康」的橙色警戒，宜蘭、竹苗、中部與雲嘉南地區，則會因細懸浮微粒，讓空氣品質達到「普通」等級的黃色警示。

中央氣象局指出，明天清晨6點至晚上6點的12小時內，台灣北部溫度介於25度至34度之間，最高降雨機率為20%。（圖擷取自中央氣象局）

明天全台各地紫外線都達到過量、危險等級，民眾出門應作好擦防曬油、穿長袖衣物等防曬工作。（圖擷取自中央氣象局）

環保署則對明日的空氣品質作出預測，數據顯示北部地區會因臭氧影響，空氣品質呈現「對敏感族群不健康」的橙色警戒。（圖擷取自環保署）