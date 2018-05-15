路跑加閱讀 高雄900生參加允文允武賽

瑞興國小6年級朱婉愉獲國小組文武狀元。（記者黃旭磊攝）

2018-05-15 21:26

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市國中小900多名學生參加「允文允武」閱讀暨運動達人競賽，學生跳繩、路跑5公里，還需閱讀寫作展現文、武才能。

106學年度「允文允武」閱讀暨運動達人競賽於本週頒獎，985名國中、國小學生進行路跑、籃球、跳繩、閱讀與寫作能力檢測，瑞興國小、大華國小與正興國中、苓雅國中分別獲得國小與國中分組團體獎第一名。

瑞興國小6年級朱婉愉獲國小組文武狀元，以「環境永續」為題寫出環境反撲現況，內文寫道，濫墾、濫伐，空氣與水受到汙染，若再不知反思，終有一天大自然會對我們進行反撲，呼籲更多人要一起站出來保護家園。

朱婉愉運動表現也可圈可點，跑3千公尺肚子痛，忍痛跑到終點，跳繩則在1分鐘完成75下，籃球1分鐘投10進9，表現優異。

正興國中陳冠廷獲運動第3名，陳冠廷說，在雙迴旋跳繩與5公里路跑遇挑戰，所幸賽前利用體育課勤練，體力沒落後。而傅毓晴獲文組第3，傅毓晴表示，賽事同時展現運動與閱讀能力，相當新鮮，閱讀所需書籍及寫作，有賴課堂點滴累積基礎。

賽事由市府教育局、名家文教基金會合辦4年，教育局長范巽綠表示，特別感謝名家文教基金會、中正預校及協辦學校支持，學生藉此提升閱讀及運動能力，真得很值得。