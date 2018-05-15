師生赴韓國美容技能賽 雙雙奪金證明「你們也行」

簡子瑄（右）與老師謝沛蓁（左）雙雙獲得金牌。謝沛蓁希望以自己作為榜樣，告訴學生你們一定可以做到。（樹人家商提供）

2018-05-15 22:53

〔記者邱書昱／新北報導〕師生征戰韓國奪雙金！新北市樹人家商美容科主任謝沛蓁帶著學生簡子瑄，參加韓國首爾WBFC國際美容技能競賽，獲得藝術髮型設計組、美甲彩繪組金牌。謝沛蓁身為老師帶頭參賽，希望鼓勵學生「我都可以做的到，你們也行」。

舉辦6年的WBFC國際美容技能競賽，報名參賽的幾乎都是大專院校學生或是業界代表，簡子瑄相對較小。技職體系出身的謝沛蓁認為，並非要到大學才能比賽，鼓勵學生去挑戰自己，當然老師不能只出一張嘴。

簡子瑄具有阿美族血統，家中經營美容沙龍店，還記得剛踏入高中還沒有明確目標，但在謝沛蓁亦師亦友的指導下，逐漸愛上美甲彩繪。回想比賽時，她說，第一次出國比賽心情相當緊張卻又充滿驚喜，就在公布得獎時聽到自己的名子，當下抱著老師喜極而泣。

台上十幾分鐘的最後妝點，台下可是花了好幾年時間練習，簡子瑄每次練習遇到瓶頸浮現放棄的想法，在謝沛蓁鼓勵和訓練指導，增添許多自信心。謝沛蓁安排她每個禮拜兩天時間，前往黎明技術學院妝品系協同教學，藉此拓展視野開啟不同想法。

從事教職廿年的謝沛蓁，去年獲得全國師鐸獎的肯定，每位學生都看待成自己的兒女，她感動地說，比賽完回國後，簡子瑄寫了張卡片內容滿滿的道謝，希望告訴學生國際舞台等著你，老師帶頭一起闖出自己的藍天。