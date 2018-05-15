昔廢棄漏水市場 化身社企電商基地

2018-05-15 20:27

〔記者陳心瑜／新北報導〕三重區中央公有零售市場4樓因老舊、漏水而閒置長達46年，新北市政府經濟發展局將在此打造「社企電商基地」，7月啟用，現召募登記在新北市的社會企業實體或虛擬進駐，空間和水電完全免費，限額15間社會企業，申請時間為即日起至5月25日止。

中央公有零售市場前身為三重市公所，1972年改建為公有市場，目前1樓為傳統零售市場，共有86攤，2樓出租給業者經營親子遊樂場，3樓則是桌球委員會訓練中心。4樓因長期漏水未使用，2014年起陸續整修漏水問題。

新北市經發局2015年起至2017年推出「社企圓夢五部曲」計畫，共輔導輔導77組團隊，最後12組出線，經發局今年5月14日也召開說明會，邀新北市的社會企業進駐「社企電商基地」，入圍名單將於6月公布。

經發局工商企劃科長何國誠說，中央公有零售市場4樓空間約160坪，花費近千萬整修後，部分空間將成為里民活動中心，100坪空間則規劃為社會企業電商基地，將有兩個會議室、一個小教室、共同工作空間和一間直播室，提供社會企業實體或虛擬進駐。

何國誠表示，基地空間、水電皆免費，交通也便利，鄰近捷運台北橋站。實體進駐時間為半年、虛擬為1年，將提供社會企業電子商務、網路品牌行銷等課程，輔導社會企業發展電商，只要已在新北完成「無店面零售業」公司登記、有意於新北市解決社會問題且已具備社企模式或產品的3人以上團隊，都能提出申請。