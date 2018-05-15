桃園人最喜歡29歲結婚 新人3年少859對

2018-05-15 20:34

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市雖然新生兒人數六都最多，但結婚對數卻有逐年降低趨勢，3年來少了859對，市議員周玉琴今天（15日）總質詢時，邀請市長鄭文燦擔任「愛情神射手」，規劃專屬桃園市民的未婚聯誼活動，鄭文燦一口答應，還說「議員記得叫女兒來參加」，逗得周玉琴大笑。另根據民政局統計，桃園市民多集中在29歲結婚，佔總結婚人數15％。

民政局長湯蕙禎會後受訪說，桃園是工商大市，很多人忙於工作而忽略婚事，加上時代變遷，家長不太會再催促，民政局規劃明年配合市府的大型活動，像是桃園花彩節、地景藝術節等舉行「戀愛巴士」，讓未婚男女在活動中自然交朋友，提高結婚率。

民政局資料指出，2015年全市有1萬5507對結婚，前年下降到1萬5048隊、去年1萬4648對，今年截至4月底也只有4649對。周玉琴說，雖然下滑幅度不大，但桃園市沒有專屬市民的未婚聯誼活動，希望市府為此規劃，鄭文燦也表認同。

湯蕙禎說，內政部會舉辦全國性聯誼活動，市府先前都會配合宣傳，去年17個梯次、1000個名額，全國就有8000人報名，之前才沒有另行規劃在地性聯誼，後續會朝「戀愛巴士」來推動。

在結婚年齡方面，民政局戶政科科長羅慧玲指出，市府去年曾調查新婚夫妻年齡，發現年齡層最集中於29歲，去年總計1萬4648對夫妻中，其中1108名女性、1024名男性為29歲，但35歲至39歲區間也分別高達1806人、2650人。

28歲從事服務業的李姓男子說，雖然已達適婚年齡，但因為經濟不穩定，還背負車貸、學貸及供養父母等壓力，擔心結婚後還要背負對家庭與小孩的責任，所以看到喜歡的女生也不敢追，害怕拖累對方，可能要到40歲後有一定經濟基礎，才敢考慮結婚。