苗縣大同高中生物考題 「上下學期竟一模一樣」

苗栗縣議員陳光軒出示縣立大同高中家長通知函，質疑高一生物科考題出現上下學期一模一樣。（記者張勳騰翻攝）

2018-05-15 19:37

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員陳光軒今天（15日）總質詢時說，接獲縣立大同高中家長投訴，學校高一生物科考題，上下學期一模一樣，質疑校方根本無審查機制，造成不公平的結局。苗栗縣政府教育處長徐永鴻坦承學校確有疏失，將會重考。

陳光軒指出，大同高中高一生物科評量試卷同年級分上下學期修課的學生，考試的題目竟然完全相同，這對學生的成績將產生不公平的評價，段考成績更會直接影響繁星升學的排序，要求教育處要求各校進行審查，避免類似情形再發生，影響學生權益。

教局：將重考 不影響成績公平性

徐永鴻解釋說，因為原任教老師懷孕，由新聘代理教師代課，但代課教師任教及評量出題經驗不足，將原任教老師提供的上學期參考卷，誤以為原任教老師熱心出題完畢，因而直接引用，未重新出題，經與家長解釋，多數贊成重考，並不會影響到成績公平性。

縣議員謝芳紋則抨擊，有人向她投訴，打縣府1999為民服務專線反映幼兒園混齡上班問題，打了第4次後，幼兒園卻知道檢舉人的身分，懷疑是1999人員洩露個資，如此日後有誰還敢舉報？

縣府計畫處及政風室人員均回應，針對此個案，會徹查清楚。