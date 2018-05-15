技轉法規大突破！ 移除海外限制且授權金彈性化

2018-05-15 19:37

［記者簡惠茹／台北報導］技術轉移法規出現重大突破，科技部鬆綁法令限制，完成技轉相關修法，不但不再有海外限制，讓台灣技術順利前進海外市場；授權金也不用再繳回國庫，可以留用再做研究；技轉人員除了能獲得技轉收入，行政責任也被免除，不用擔心市場價格變化被質疑低價賤賣技術，最快今年就能實施。

科技部指出，去年科技部補助的計畫技轉收入是3.2億元，其中技轉主要領域為工程和生醫，台灣在美國獲准的專利數量穩定維持排名第5，但是舊的法規對於技術轉移卻有許多限制，科技部這周完成「科技研究發展成果歸屬及運用辦法」修法，希望鼓勵更多學研機構投入技轉。

科技部表示，原本法規規定，技轉技術必須優先在國內製造、使用，除非國內沒有願意承接或承接能力的公司，才能授權海外公司，但是這樣造成台灣技術進軍海外發展受限，因此這次修法刪除這項限制，希望鼓勵科研成果積極進軍全球市場、強化國際鏈結，加速技轉成果可在海外製造或使用。

科技部指出，原本學校收到的技轉授權金還要上繳國庫20％，但是這樣比較沒有彈性，給學校限制太多，因此取消這項規定，修法後開放學研機構可留用技轉上繳的收入，經科技部核可後，可以減免甚至免繳技轉收入，讓授權金可以回流學校，投入到後續的研究。

此外，科技部指出，學校在進行技術轉移時，往往面臨如何訂價的問題，有的時候技轉人員訂價後又經過市場波動，價格提高時，就要背負「低價賤賣」技術的罵名，甚至有瀆職的疑慮，修法後只要在程序公開、沒有違法情事，讓技轉人員不用承擔行政責任。

而且技轉人員在舊法中沒有明定可以得到回饋，科技部指出，修法後也規範學研機構應將一定比例的成果收入分配給技轉有功人員，希望鼓勵技轉人員發揮專業，創造出科研成果商業化的最大價值。科技部長陳良基表示，透過修法希望激勵學研機構、技轉人員，鼓勵學研機構大步向前推技轉，不須擔心究責而保守以對，積極催出科研成果。

國立交通大學電子工程學系教授黃經堯已經完成20多件技轉，他說，本來技術轉移如果是要針對海外的公司，就要寫長長的報告，先表明為什麼沒辦法在台灣使用，經過繁冗的程序，才能有機會到海外使用，行政程序緩慢又繁瑣，修法後讓台灣技術可以加快前進海外，對於台灣技術的市場價值可望合理化。