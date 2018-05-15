超棒賞鳥景點！坪林拱橋旁數百鷺鷥進入繁殖育雛期

成鳥一動也不動，為幼雛遮太陽。（記者翁聿煌攝）

2018-05-15 20:54

〔記者翁聿煌／新北報導〕每年4月到9月期間，新北市坪林區的坪林拱橋的矮樹林會聚集2、3百隻的白鷺鷥、黃頭鷺鷥和夜鷺在此築巢、產卵和育雛，民眾站在橋頭近距離就可能觀賞，假日還會吸引許多自然生態攝影者到場獵取美景。

「這裡是北台灣最棒的賞鳥景點之一！」在地生態老師楊超銘說，坪林因為是水源保護區，水質清澈，加上實施封溪護魚，溪流中魚蝦豐富，野鳥可以就近獲得食物來源，在地農友與民眾也不會打擾牠們的生活，才讓這群野鳥安心在此築巢交配。

楊超銘說，這群白鷺鷥和黃頭鷺鷥都在台灣境內遷徙，已經連續10多年都會在春季來到坪林，覓食、求偶、築巢、產卵、孵化和養育雛鳥，小白鷺和黃頭鷺會等到秋天才離開，喜歡攝影的民眾更是每週報到，有不同的主題可以發揮，近日每逢假日更是看到大家帶著長鏡頭在拱橋上排長一整排，站著半天也樂此不疲。

即使沒有長鏡頭或望遠鏡，也不用擔心看不清楚，因為這片矮樹林距離拱橋很近，加上這些成鳥一點都不怕生，直接以肉眼觀察，就可以仔細掌握牠們的各種樣態。

楊超銘說，觀察鳥類生態就像是體會所有父母的辛勞，尤其是雛鳥誕生後不停吵著要吃食物，爸媽必須輪流捕捉小魚、再回來耐心餵食，小鳥們不停尖叫搶著要吃東西，作父母的只好不斷出去找食物，直到餵飽小鳥為止，日正當中時，他還觀察到成鳥站在巢邊一動不動、為雛鳥擋太陽，生怕幼鳥被曬傷，果然是天下父母心。

坪林區長施明慧說，坪林區公所今年為民眾安排鳥類、魚類等各種生態的導覽遊程，並有老師隨隊解說，有興趣的民眾可上區公所官網查詢。