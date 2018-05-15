499之亂避勞檢 中華電信員工爆：加班改用「手抄本」

中華電信門市內部信件通知主管，在499專案期間，加班一律用紙本簽名。（民眾提供）

2018-05-15 19:53

〔記者王捷／台南報導〕499之亂延燒到15日，雖然各地勞工局已陸續對門市做出開罰，不過有工會成員爆料，公司疑似鎖住電腦打卡系統，不讓任何員工報加班打卡，門市主管要求加班紀錄都是用紙本填寫，表面上說是為了員工好，要記錄員工加班時間補貼加班費，但事實上「手抄本」加班單是公司企圖規避勞檢。

對於工會爆料指控是否與事實有出入？記者嘗試與該公司的人資經理聯絡，但沒有得到回應。

中華電信門市員工上星期向本報投訴，由於申辦499專案的民眾太多，導致門市員工瘋狂加班，不過公司疑似為了能讓員工加班無上限，將499專案引來的繁重工作量，視為「突發狀況」，不過工會不願意承認。

工會發出嚴正抗議，平時上下班、加班時數都由電腦系統管理，不過現在公司疑似將系統鎖住，不能打卡報加班，只要上班超過8小時，多出的時數全改用手寫，導致勞檢時只要店長不交出紙本，勞工局也沒轍，也因此加班已經加了好幾天，勞工局也沒有查到。

另外，門市員工指出，台南幾間門市勞檢查不到東西，是因為現場太忙，沒人理勞檢，現在勞工局給門市人員的感覺是，勞工局一定知道目前的慘況，不過只要現場沒人理勞檢員，勞檢員好像也裝作沒這回事，但以目前公司鎖住打卡系統的狀況，工會懷疑公司會對時數動手腳，如果勞工局真的積極想取締超時，那麼應該想辦法調閱門市的監視器畫面。

由於中華電信的門市，是委託子公司宏華經營，工會理事指出，甚至有勞檢員到台南的門市勞檢時，沒有找宏華的員工，直接被中華電信母公司的主管帶走，還有台南某間門市員工冒著被開除危險，拍下打卡機超過12小時的工時紀錄。第一線員工表示，如果勞工局都不能依靠，勞工不曉得該找誰當後盾。