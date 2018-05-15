「提前摸沙包」體測0分 清潔隊員錄取變落榜考生陳情

2018-05-15 19:10

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市環境保護局今天（15日）公布儲備清潔隊員錄取名單，一般隊員組分數至少須達91.35分才可錄取，但王姓考生反映，她在第二階段體能測驗時被判定「提前摸沙包」，導致測驗零分計算，但事後重複觀看考試示範影片，並沒有提前摸沙包以零分計算的考試規定，造成原先91.5分成績，卻因判定問題而未錄取，她著急地桃園市議員劉勝全及環保局陳情。

環局：比對考試畫面 週五公布複查結果

對此，桃園市環保局環境清潔稽查大隊長羅文林說，明天取得當天考試畫面後，將會比對影像資料及考試規則，預計週五公布複查結果。

王姓考生說，考試當天她站在第六跑道，為了搶快，她儘量將身體壓低，試圖可在鳴槍後，以最快速度扛起沙包衝出，結果她跑出63分（14.2秒），若依占50％比例換算分數為31.5分，再加上第一階段60分，總計達91.5分，不料，裁判疑因監看角度問題，認為她有觸摸沙包，在她結束折返跑後，向她告知違反規定，以零分計。

王姓考生說，下場後，裁判告訴她示範影片中有告知不能觸摸沙包，當下她誤信裁判說法，因此同意在違規、重測紀錄表簽名，但返家觀看示範影片卻發現，相關規定中並沒有計載不能觸碰沙包。

而根據桃園市政府環境清潔稽查大隊儲備清潔隊員甄試體能測驗規則，考生若有違反缺考或自願放棄測驗、偷跑或踩線、跑錯跑道、未繞過終點三角錐、拖行或滾動沙包、提前丟包、通過起／終點線時，人與沙包分離、破壞測驗秩序及干擾其他考生，均以零分計。王姓考生質疑，就算當下她有觸摸沙包，但在零分計的違規規則中並無計載，也不應判定她零分，現場卻因裁判錯誤判定造成未錄取，讓她無法接受！

羅文林說，當下裁判因為怕影響其他考生情緒，未立刻制止王姓考生的行為，將確認當天考試畫面，若確定未有明確違規事實，會依規定計算分數，若王姓考生達錄取分數即會錄取，也不會擠壓其餘錄取考生權益。