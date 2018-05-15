農地工廠有解！鹿港水五金田園專區新訂都計 政院拍板啟動

2018-05-15 19:45

〔記者劉曉欣／彰化報導〕農地工廠有解了！身為全國農地工廠指標的彰化鹿港水五金聚落，歷經10次會議的召開，終於由行政院敲板定案，確定「鹿港水五金田園生產聚落」將以新訂都市計畫方式來辦理，立即啟動！

全球有超過一半的水龍頭，都來自鹿港郊區的頂番婆聚落農地工廠，因此有「水龍頭故鄉」之稱，為解決長以來農地與工廠混用情況，從中央到地方多次開會，尋求朝向合法的解決之道。

行政院政務委員張景森邀集國發會、內政部、經濟部及農委會等相關部會共同討論，彰化縣副縣長陳善報、建設處長劉玉平等人與會，會中決議，「鹿港水五金田園生產聚落」將以新訂都市計畫方式辦理，近期將由張景森到彰化親自宣布這個重大突破。

彰化縣長魏明谷說，希望透過新訂都計的方式，讓鹿港水五金產業能夠朝向田園聚落專區來發展，讓企業經營、就業等各面向，創造多贏。

總統蔡英文在2016年訪視水五金產業後，裁示由中央設立專案小組，推動設立「田園化生產聚落」，終於在今年有了具體進度，水五金業者都難掩興奮之情，因為長期以來，業者就是希望能夠在家鄉生根，對於有條件合法，也願意配合。

建設處長劉玉平說，「鹿港水五金田園生產聚落專區」新訂都市計畫，並不是讓農地工廠就地合法，也不是無條件就變更為產業區，必須繳交回饋金，也要做出隔離綠地，高污染產業還是建議遷到彰濱工業區。

「鹿港水五金田園專區」新訂都計勘選範圍，面積為758公頃，約有500多家業者，約需費時3到5年，將進行土地通盤檢討，整體規劃取得專業專用區，以及聯外道路的公共設施，在產業專用區外圍將設綠帶作為阻隔，以綠帶容納現有灌溉溝渠。