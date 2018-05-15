聽障女大生愛心滿滿 烘培餅乾鼓勵癌童

2018-05-15 18:48

〔記者洪臣宏／高雄報導〕正修科技大學「關愛輔導中心」今天（15日）搬新家，請來學生陳嘉智、翁宇謙當圓夢大使。餐飲系的陳嘉智有極重度聽障，常帶著自己做的餅乾到醫院探視癌童；自閉症的翁宇謙則到原鄉教導紙模型，「看小朋友拿模型跑來跑去就開心了」！

正修科大現有150名身心障礙學生，校方2000年成立資源教室，讓身心障礙或有特殊教育學生有學習空間，並提供相關服務，資源教室原本設在4樓，雖有電梯仍然不便，因此斥資上百萬元打造新家，重新命名的「關愛輔導中心」，揭牌啟用。

「關愛輔導中心」布置成咖啡館風格，讓學生可以舒適閱讀，或分享彼此故事，除了有專業輔導員輪值，也有輔具設備借用、課業與生涯諮詢等服務，學生看到遠端教學設備，直呼：「太實用了！」

校長龔瑞璋頒獎給關愛輔導中心圓夢大使陳嘉智、翁宇謙，肯定他們的奮鬥故事，並歡迎所有同學一起到中心休閒交流。

陳嘉智有極重度聽障，從小喜歡烘培，必須戴上電子助聽器上課，指導老師謝仁宗說，嘉智很樂觀，會讀唇語，跟同學互動不錯，雖然講話不方便，仍勇於發問，且常跟著關愛輔導中心到醫院探視癌童，帶上親手做的餅乾分享，也會跟著教會從事公益，陳嘉智說，從小受到很多關愛，現在是回饋的時候。

電子系4年級的翁宇謙熱愛紙模型，無師自通，但總覺得手藝還有進步空間，透過中心引薦有了機會精進技藝，他常到原鄉教導小朋友製作紙模型，過程讓他開心不已。