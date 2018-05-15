侵墳踏墓！ 這款攝影人讓網友怒酸：拿著單眼就變大神

2018-05-15 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕新北市九份今日有宮廟遶境活動，吸引不少民眾到場參與盛事，但有網友在臉書社團PO文指出，竟有攝影人士不顧忌諱，直接爬到別人的墳頭上取景，甚至一屁股坐在別人的墳頭上，讓其他人看了都直呼實在太誇張。

今日是一年一度的九份大拜拜，不少民眾都到場參與關渡二媽的祈福遶境大典，並在臉書PO出現場實況，但有網友在「北部愛看廟會時刻區」PO文指出，今日在九份也目擊到，部分攝影人士竟然為了取景，直接爬到別人的墳頭上，質疑「原來攝影的都可以這樣？」也有網友PO出不同角度的照片，質疑這些攝影人士竟還直接踩、坐在墳頭上，有些人則指出，其實去年就有看到有人會這麼做。

網友看到後紛紛撻伐，「人家的墓可以爬上去？結束回家必出事，不能鐵齒的」、「有夠沒道德的，為了拍照片，踩在別人家的墳墓上面，他家人看到的話肯定氣死」、「把別人家的先人踩在腳底…」、「踩在別人祖先的頭上，攏不驚晚上找你泡茶？」有些網友還指出「去年我來的時候，就有遇到這狀況了」、「每年他們都這樣，說不聽」、「剛有看到，故意喊很大聲，還是不理不睬，祝他們早晚車禍」

雖然也有網友指出「如果有先拜拜稟告應該沒事，怕就怕在不懂禮貌」、「沒辦法，九份遶境大多數的路關都是繞墓區，人們就不會去注意這些禁忌了」，但網友仍不斷痛批「有夠沒水準的。真想拿沖天炮朝他們射。」、「很多拿著單眼就會變大神的」、「大神無畏天地萬物，唯吾至尊盡踩腳下」、「看不出來專業在哪邊」、「就算我是拍攝的人，我也不敢站在上面。人與人之間都要互相尊重了，那相對的人與神靈之間也是一樣」。