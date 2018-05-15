啊！是瀉藥！早餐店鍋貼咬一口 廁所跑不停

有民眾在網路PO文指出，上班前外帶早餐店的鍋貼，但吃到一半竟出現一顆融化一半的藥，且老闆娘還說那顆是瀉藥！（圖擷自爆怨公社）

2018-05-15 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾在網路PO文指出，上班前外帶早餐店的鍋貼，但吃到一半竟發現一顆融化了一半的藥丸，與店家熟識的她趕緊去電詢問，不料老闆娘竟說那顆是瀉藥！據原PO在貼文底下留言指出，雖然事後有好心的同事提供正露丸，但她還是一直狂跑廁所。

網友在「爆怨公社」PO文指出，上班前到常去的早餐店帶了鍋貼當早餐，但吃到一半竟出現苦味，沒想到吐出來一看竟是一顆融化一半的藥，當下她立刻打電話到早餐店詢問，結果老闆娘聽到的第一個反應竟然是笑了出來，並在電話那一頭直呼「吹丟阿~吹丟阿（台語，找到了）」，之後才對原PO說不好意思，並指老闆因為最近便秘，不小心將藥丸掉了，那顆是瀉藥。原PO在發文時表示，「因為是很熟的老闆娘，所以只好自己（鼻子）摸摸的跑到廁所裡面蹲馬桶」。

該文PO出後引發網友熱議，不少網友笑稱「你跟老闆娘有仇喔」、「我笑了，順便把早餐吃的一起排掉」、「這跟早餐店奶茶一樣，吃完喝完絕對不會殘留體內，立馬排出」、「買鍋貼，送遶賽（拉肚子）」等，但也有網友質疑，早餐店應注重衛生，留言說「這有點可怕 如果是別的藥 然後又不小心被孕婦吃到.....」、「太扯了吧⋯⋯如果老人家或小孩吃到怎麼辦」。

也有一些網友是針對老闆娘的態度，雖然原PO說「因為他沒有想到掉進內餡裡面了，然後又是我剛好吃到所以才會笑。如果今天是別人的話他應該是不會笑」，但網友仍認為「這麼誇張的行為，還笑？ 這跟熟不熟無關，這是飲食欸。萬一一堆人吃了都拉肚子怎麼辦」。原PO在底下相關的回覆也提到，「同事有給我正露丸，還是一直想上廁所」、「還好我上的是免治馬桶，不然我屁股會痛死」。