老榕樹生病了 地方盼搶救共同生活記憶

嘉義市忠孝路、博東路口安全島上老榕樹，健康狀況極差，地方盼市府搶救。（記者丁偉杰攝）

2018-05-15 20:07

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕救救老榕樹！嘉義市北興國中舊校門旁「榕樹下挫冰」是嘉義人喜愛的老字號攤販，近年因臨時停車問題影響交通，冰攤遷移至學校附近巷子，老榕樹受到褐根病等病菌侵襲也岌岌可危，地方盼市府搶救老榕樹及市民共同的生活記憶。

仁義里長徐國榮表示，老榕樹在大家樂盛行年代吸引不少人求明牌，十多年前遇到颱風侵襲受災，必須架起鐵架支撐樹體，近年來健康狀況越來越差，地方感到不捨，希望搶救老榕樹恢復生機，並與放置於安全島上的「一鳴驚人」石猴雕刻作品一起營造成為當地地標。

老榕樹位於忠孝路、博東路口安全島上，樹齡不可考，是許多嘉義人的回憶。文史工作者高基榮說，以前北興國中校門開在忠孝路上，校門旁「榕樹下挫冰」是嘉義人喜愛的老字號攤販，近年來因臨時停車問題影響交通，林務局圍起鐵皮圍籬，冰攤遷移至學校附近巷子。

嘉市府建設處公園管理科長陳嘉麗說，這棵老榕樹不是市府列冊保護的珍貴老樹，去年底邀林業試驗所中埔研究中心研究員蔡景株會診，發現老樹果然病得不輕，不只罹患褐根病，還感染其他病菌，治療棘手，已向中央爭取相關經費，一旦經費核定下來，會優先搶救老榕樹。