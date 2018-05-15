避免青梅遭盤商剝削 南投縣祭「不破底」收購機制

2018-05-15 18:41

〔記者謝介裕／南投報導〕在南投縣農會出面收購下，國姓鄉梅區睽違30年後，今年首度加入繳交青梅行列，縣農會今天（15日）特別在青梅產業發展座談會中，向縣內梅農拍胸脯保證，青梅收購將比照「年改模式」，設定收購最低的樓地板價格為每公斤12元，確保收購價「不破底」。

南投縣素有「梅子故鄉」之稱，梅樹種植面積達1300多公頃，外銷日本受阻及1999年921大地震發生後，青梅收購盤商僅有少數願意來南投縣收購，而且多半採取「以量制價」手法，將每公斤收購價格壓至10元以下，讓梅農苦不堪言。

國姓梅區的梅農不敷成本，甚至集體棄收或轉種其他作物，直至今年才又復耕，並加入縣農會繳交青梅行列，然而，青梅價格與青菜相似，經常大起大落，農會能否以保證價格收購？是梅農在座談會中共同的心聲。

南投縣農會「3巨頭」理事長胡嘉宸、常務監事洪明科及總幹事曾明瑞等人指出，今年國姓、埔里、仁愛、水里及中寮等5大梅區的青梅，都是由農會出面收購，迄青梅產季日前結束，總計收購量達300多公噸，並且隨市場價格變化收購，每公斤的收購價格從19元至33元不等，展現照顧農友的誠意及決心。

每公斤12元起跳

曾明瑞進一步說，青梅收購價格不設天花板，但為避免農友血本無歸，則設有每公斤12元的樓地板價格，換言之，若市場價格低於每公斤12元，農會仍以12元收購，保證價格，減少盤商剝削情況發生，讓梅農權益獲得更好的保障。