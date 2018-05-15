百年巴洛克古蹟現勘前突遭拆 苗栗縣府將告屋主

陳愷悌古厝原為兩層樓的巴洛克式建築，外觀古樸美觀，頂端階梯式的建築更是全台少見。（董米亞提供）

2018-05-15 18:10

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮陳愷悌古厝具近百年歷史，在地方文史工作者奔走下，本月初苗栗縣政府文化觀光局列為暫定古蹟，卻傳出後代屋主打算出售，日前無預警下突拆除，讓人痛心跳腳，苗縣文觀局也決定將依文資法向屋主提告，最高可罰2000萬元。

陳愷悌為首屆苗栗縣議會議長，其故居採中台灣少見的巴洛克式建築，高兩層樓， 含庭院共400多坪，歷經多次強震皆屹立不搖。

去年6月地方人士便向苗縣府提議盡速列為古蹟，但苗縣府文觀局稱，因陳家古厝屬私人產權，再加上無法聯繫到所有權人，直至最近發現屋主疑有拆除行動時，才警急啟動審議機制。

文觀局原邀集審議委員預定今日到場現勘，但屋主隨即於前天無預警拆除古厝，文觀局人員趕到現場制止，已被拆除泰半，僅留下滿地殘磚碎瓦。

但陳家古厝第三代所有權人之一推稱，因老屋頹圮漏水，難以維護修繕，故將出售。拆除時並未收到古蹟審議通知，不知被列為暫定古蹟。文觀局則強調，依文資法規定，只要進入審議程序便屬於暫定古蹟，將向所有權人提告毀損暫定古蹟，最高可處5年徒刑，得併科2000萬元，並禁止後續拆除行動。

地方耆老回憶，陳家古厝仿歐洲特有的階梯狀洋樓建造，內部則使用珍貴福州木作為梁柱，無論外觀或安全性皆非常考究，至今已90幾年歷史。1935年關刀山地震時，後龍地區民宅幾乎全毀，陳愷悌還開放洋樓及庭院供災民暫居，令老一輩的後龍人都非常感念，如今遭後代拆除，讓人不勝唏噓。