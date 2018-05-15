全台首座離島大型微電網 澎湖七美島揭牌啟用

七美智慧微電網設置太陽能板，利用再生能源與柴油發電轉換發電。（記者劉禹慶攝）

2018-05-15 18:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕以雙心石滬聞名的澎湖七美島，又多了全台首座離島大型微電網示範區稱號，今日由台電、科技部等單位合作，在七美綠能園區完成「智慧微電網示範系統」，由台電董事長楊偉甫主持，邀請澎湖縣長陳光復、議長劉陳昭玲等人揭牌。

台電表示，七美島有近4千位居民，每年近780萬度用電主要仰賴七美發電廠總裝置容量4000瓩的柴油發電機供應。為了運用當地充沛日照及風力，台電積極發展綠能來減少碳排，自2010年起，台電在佔地兩公頃的七美綠能園區設置太陽光電系統，全年太陽光電發電量可達48萬度；2019年完成增設風力發電600瓩，並擴充太陽光電系統、儲能系統容量，提高七美全年綠能發電佔比，預計一年可省下5千萬元。

陳朝順教授說明，微電網技術是近年來興起的一種新型電網模式，具有穩定電壓與頻率功能，因應七美綠能極大化，綠能園區設置「智慧微電網示範系統」，包含控制主站、光纖通訊環路、儲能系統、以及能源管理系統等，可整合七美太陽光電、風力發電及七美電廠的柴油發電，來克服綠能發電間歇特性，智慧輸配島嶼電力，維持穩定電力。

台電希望藉由七美微電網，發展低碳島綠能生活圈，終極目標是系統在離峰時段可達100%綠能發電，未來再逐步推展至我國其他離島，進而擴展運用到台灣本島，實踐綠能推展及環境永續