新北市國際鼓藝節18日開跑 6國、28團炫技

前太陽馬戲團首席舞者張逸軍（左），與極鼓擊張家齊團長將化身為「雷神」、「風神」，從15米、近5層樓的高度臨空而降，在空中自由打擊「雷霆戰鼓」。（記者葉冠妤攝）

2018-05-15 18:46

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市國際鼓藝節將於18日起跑，分別在淡水、新莊、新店、三峽、八里與金山演出，匯集來自台灣、保加利亞、斯里蘭卡、俄羅斯、日韓6國、28支團隊，其中重頭戲是週日（20日）在新莊體育場的開幕式，將邀到前太陽馬戲團首席舞者張逸軍，與極鼓擊張家齊團長化身為「雷神」、「風神」，從15米、近5層樓的高度臨空而降，在空中自由打擊「雷霆戰鼓」。

新北市文化局副局長于玟表示，今年鼓藝節的特色將以「鼓藝創客」與「跨界飆鼓」為兩大主軸，透過與聲光科技與創意擊樂的結合，呈現不同以往的演出，今年有享譽國際的「優人神鼓」、台灣鼓王「黃瑞豐」和東方韻味「天鼓擊樂團」，其中兩大團隊結合東方國樂和西方爵士鼓，是史無前例的首度聯演，還有隱藏版「安可曲」爵士藍調演出。

演出現場還免費提供冰茶享用，讓民眾一同品茶聆鼓，20日開幕當天更推出「分享送好禮」的優惠，只要民眾分享「新北市國際鼓藝節」臉書粉絲專頁獨家直播畫面，就有機會抽中3C平板好禮。

優人神鼓將在今年的新北市國際鼓藝節開幕式演出。（記者葉冠妤攝）

八里米倉國小的八里坌擊樂團今在記者會上，帶來氣勢十足的表演。（記者葉冠妤攝）