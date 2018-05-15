陽明老人公寓試辦「青銀共居」 學生省租金還有薪

2018-05-15 18:35

首次上稿 17:46

更新時間 18:35

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市陽明老人公寓試辦「青銀共居」，讓大學生和老人一起住在同間公寓，藉此減低租金，不過學生每月需付出20小時陪伴老人。

台北市議會民政委員會召集人市議員張茂楠、市議員謝維洲今天在社會局長許立民的陪同下，視察陽明山上的陽明老人公寓，了解目前「青銀共居」的成果，受託經營陽明老人公寓的恆安照護集團董事長胡世賢透露，學生每月照顧老人20小時外，也以每小時170的時薪，提供他們打工的機會，主要工作內容仍以陪伴老人為主，藉此減輕他們經濟負擔。

「青銀共居」方案在去年12月中開放文化大學學生報名參加，每人能以月租3000元、低於周邊租金的一半行情居住，租到兩人一間的套房，但每月需提供服務時數20個小時，開辦初期吸引16名文化大學學生申請，經過面試、審核選出8名學生和老人一起居住在同個社區，學生們3月入住，至今已一個半月。

胡世賢表示，學生剛開始與老人互動時相當害羞，但後來與老人們建立起感情，從原本的羞澀到與老人擁抱，相當令人感動，老人們也很開心有年輕人的陪伴。

胡世賢說，考量獲選的學生大多都有學貸壓力，在此也提供他們打工的機會，以一小時170元的時薪讓他們工讀，主要還是以陪伴老人的工作內容為主，除了可以減輕學生們的經濟壓力，也減低他們在外找打工遇到危險的機率。

胡世賢透露，目前開辦初期有不錯的成果，下半年也將續辦，由於今年有2名獲選的大四同學畢業，將會在6月辦理空缺名額申請報名。

103歲的陳姓爺爺表示，自己住在陽明老人公寓已有20年的時間，當初開辦時就入住，這裡相當舒適。陳爺爺說，最近有大學生住進來，為這裡增添了年輕的氣息。

張茂楠表示，台灣目前進入高齡化社會，政府嬰集合現有的資源，積極推動「青銀共居」，甚至可以考慮給參與學生獎助學金，吸引更多年輕人參加。他也建議，未來台北市可成立高齡事務委員會，辦理各項老人有關的事物。