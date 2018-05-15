新南向奏效？新北市東南亞語文競賽生攀升

新北市政府教育局今天在蘆洲區忠義國小舉辦第三屆東南亞語文競賽，學子在頒獎典禮上著傳統服飾演出。（記者陳心瑜攝）

2018-05-15 17:39

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府教育局今天在蘆洲區忠義國小舉辦第三屆東南亞語文競賽，全新北共76校、468名學生參賽，其中8成5為新住民子女，而今年「非新二代」參賽學生比例高達15%，較第1屆的4%成長近4倍。教育局分析和「新南向政策」以及東協市場崛起有關，提高家長讓學生學習東南亞語言的興趣。

新北市的新住民人數約10萬人，為全國之冠，就讀國中小的新住民二代高達3萬3000多人，占全數學生比例1成。新北市政府2016年舉辦第一屆東南亞語文競賽，鼓勵新二代學習母語，競賽內容為新北市歷年自編出版的東南亞語文教材。

新北教育局新住民文教輔導科科長吳宜真說，新北市有廣大的新移民，希望鼓勵學子學習母語，多數參賽的也是新二代學生，不過近幾年父母都是台灣人的非新二代參賽學生，從第一屆的屆4%、第二屆的10%到第三屆15%，逐年提升，教育局也樂見學子培養更豐富的國際觀。

吳宜真說，東南亞語文競賽參加對象從幼兒園到高中，競賽組別包含「團體朗讀」、「親子歌謠」及「幼兒園歌謠」，每組並分設越南語、印尼語、泰語、柬埔寨語及緬甸語5語，因應十二年國教課綱的7國新住民母語，明年有可能增加馬來西亞和菲律賓語類別。

新北市副市長呂衛青說，希望透過競賽引發學生學習東南亞語言的興趣，讓親子互動更密切，也培養青年學子成為具跨文化溝通與跨國行動力的人才。