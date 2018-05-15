老花正潮！素人爺奶變時尚名模

2018-05-15 17:24

〔記者葉冠妤／新北報導〕老花，也可以很時尚！新北市政府為了鼓勵長輩保護視力健康，及時配戴老花眼鏡，日前推出「老花正潮」概念，今天則延續核心精神舉辦「素人爺奶大改造」活動，由設計師挑選NET服飾，替四位爺奶改頭換面，穿出年輕時尚感，爺奶也大方走秀，展現活力，也邀請新北長輩們一起加入潮行列。

透過MIT平價品牌NET的共襄盛舉，吳月香、林慶信、呂永福、周隨4位素人爺奶，今天在5% design action社會設計平台設計師陳奕良與王子欣的改造下，穿出隨興混搭正式的時尚風格，4名爺奶更在紅地毯上走秀。

75歲的呂永福說，自己已經幾十年沒穿過西裝，沒想到「不穿則已，一穿就上癮」，讓他以後還想這麼穿搭。

設計師王子欣分享長輩穿搭秘訣，她指出年長女性容易駝背，建議可挑選傘狀版型的上衣，年長男性則常有小腹凸出的問題，可多利用外套修飾線條。王子欣說，長輩們常以麻煩為由婉拒打扮，子女們應鼓勵長輩們多多嘗試，更可以找出符合身形的衣服。

新北市新聞局長張其強表示，凡設籍新北市65歲以上長者，且未接受2017年配鏡服務，只要持身份證正本、健保卡或敬老悠遊卡至合作的敬老眼鏡行，符合資格者就可免費配送老花眼鏡，相關資訊及敬老眼鏡行名冊可上衛生局網站「新北敬老眼鏡專區」 http://www.health.ntpc.gov.tw/ 或「當我們老在一起」新北市銀髮服務網https://lkk.ntpc.gov.tw/查詢，洽詢電話：（02）22535078。