499之亂！屏縣府勞檢 最高竟單店22人超時

屏東縣勞工處長林德輝（右）探望累倒昏倒的電信門市張姓員工。（屏東縣政府提供）

2018-05-15 17:17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕499之亂驚傳，神腦國際屏東枋寮服務中心張姓員工太累暈倒，屏東縣勞工處林德輝處長於今天（15日）到高雄長庚醫院探視張姓員工。

張姓員工向林德輝說，5月9日起的499促銷方案，引發搶辦人潮，自己因上班太累而昏倒，頭不慎撞到手機櫃，現已無大礙。林德輝也藉機會告知相關勞動權益，並將提供後續協助，同時了解到，張姓員工服務的門市，過去平日每天服務件數70件，方案期間暴增到250件。

對於業者是否有讓勞工超時工作等事項，屏東縣勞工處今天也與勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心聯合稽查，初步發現，部分員工1天工作超過12小時，涉違反勞動基準法第32條第2項規定，最長者工作達16小時，甚至有門市全部22名員工都超時，預計開罰30萬。

林德輝說，這次電信促銷方案造成勞工超時工作，影響勞工人數甚廣，已勞檢中華電信門市，了解工時狀況，發現有多名員工工作時間都超過12小時，違反勞動基準法情節重大，影響勞工身心健康影響甚鉅，雇主應受責難程度較高，將加重裁罰。他提醒，業者舉辦促銷活動，應考量增加的工作量並調派因應，預先評估促銷方案對勞工的工作壓力及過勞預防措施。