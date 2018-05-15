澎湖垃圾問題有解？ 環保署提設立燃料棒廠

環保署長李應元視察湖西垃圾轉運站，了解澎湖垃圾問題。（記者劉禹慶攝）

2018-05-15 17:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖垃圾因無法外運焚化處理、堆積如山，加上日前轉運站一場惡火，燒出民怨問題，在立委楊曜持續向環保署關心，要求解決澎湖垃圾問題，署長李應元今抵澎視察，提出2個月內解決堆積垃圾，並設立燃料棒廠，讓資源再利用。

由於高雄資源回收廠火警，導致澎湖垃圾無法外送處理，嘉義雖然曾代燒一批垃圾，但湖西垃圾轉運站堆積3000餘噸垃圾，日前一場惡夜無名火燒出澎湖垃圾問題，署長李應元在立委楊曜要求下，今日偕同環境督察總隊長吳盛忠等人，由環保局長馬金足陪同，前往轉運站、龍尖碼頭了解，並與縣長陳光復共同對外宣布解決方法。

李應元提出2個月內解決現行澎湖堆積垃圾，委由外縣市代燒，並包膜壓縮當燃料棒原料；同時加強垃圾分類及減量，仿效雲林縣設置燃料棒廠，預計投入8000餘萬元在半年內設置完成；長期則以興設MBT、氣化等在地自主性生質廢棄物能源設施，約2公斤垃圾可產生1度電力。

針對署長說法，在地的湖西鄉長吳政杰表示，垃圾堆積已造成民怨，鄰近村民原本醞釀封場抗議，但環保局長馬金足表現誠意說明，未來也希望環保局下鄉說明作法，並詳細明列時程表；李應元對於地方反彈聲浪，立即指示環保局可安排湖西鄉民，前往雲林縣實地了解燃料棒廠運作情形，同時李也斬釘截鐵表示，絕不會在澎湖設立焚化爐。

李應元提出三階段解決垃圾問題，將設立燃料棒廠。（記者劉禹慶攝）

澎湖垃圾將打包壓縮，成為未來燃料棒廠原料。（記者劉禹慶攝）