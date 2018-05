台南雙語菜單計劃推新招 將邀神秘客試菜

2018-05-15 17:40

〔記者洪瑞琴/台南報導〕為將最道地的台南庶民美食推向國際,台南市府二官辦推廣雙語菜單認證計畫,除了比照去年全程免費輔導業者製作雙語菜單目錄,今年更推出外籍秘密客及雙語優惠券行銷活動,期能替店家提昇知名度,吸引更多業者投入,共同營造英語友善環境。

二官辦表示,將廣邀外籍人士造訪英語友善店家,以利了解外籍人士實際需求,作為計劃改善參考,而受邀的外國朋友造訪店家時,也將利用臉書、Instagram或Twitter等社群媒體打卡,將店家的知名度擴展至外籍人士之生活圈。

此外,二官辦也把目標鎖定在台南就讀的外籍學生,將店家提供的優惠券分送給他們,有助英語友善店家業績,也讓居住台南的外籍學生更了解在地美食文化。

今天活動宣傳會,「志清豆漿」老闆劉展志分享經驗,雙語菜單計畫透過Google map的建置,擴展許多客源,包含來自印度、日本、韓國、馬來西亞的遊客,他呼籲店家們共同參與,將台南美食從「點」串成「線」再連結成「面」。

來自美國的Alan則分享說,曾有店家出現有趣的翻譯謬誤,例如,炒水蓮翻譯成「I can’t find it on google but it’s delicious.」或是麥克雞塊翻譯為「McDonald’s best friend」,讓點菜的外國人一頭霧水。

Alan也表示,不只台灣人很愛介紹美食,外國人也愛向朋友介紹美食,他很期待市府的「外籍秘密客」活動,有機會得到餐費補助、造訪不曾去過的店家,還能向好友們介紹最愛的台南美食,開放報名時他一定要搶「頭香」。

兼任二官辦主任的市府副祕書長李賢衞表示,南市已有超過500家的英語友善店家,先前計畫重點在協助業者提供雙語菜單目錄,或開辦店家英語口說課程,今年計畫將逐步把重心轉向行銷,透過外國朋友參與,共創英語友善環境。