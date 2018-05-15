台中慈孝家庭楷模 23人獲表揚

2018-05-15 16:57

〔記者歐素美／台中報導〕台中市教育局舉辦慈孝家庭楷模表揚選拔，今年包括國小、國中、高中職組，共23人獲獎，教育局今天在豐原陽明大樓舉辦表揚典禮。教育局表示，慈孝家庭楷模選拔對家長盡孝、對家人孝悌及同儕友愛的學生，期許他們做為各校學習典範、發揮正向影響力。

接受表揚名單如下：

高中職組：

獲獎2人，台中二中黃媺璇、王承揚

國中組：

獲獎6人，中山國中林士凱、東山高中國中部葉天南、溪南國中魏雅淇、大甲國中嚴偉哲、沙鹿國中林育鋐、成功國中詹嘉瑞

國小組：

獲獎15人，大雅國小張庭宥、北屯國小黃亭芳、圳堵國小王雅萍、和平國小江欣虹、建國國小陳靖軒、泰安國小張丞妤、外埔國小劉昱汝、建國國小顏齊佑、陳奕銜、東光國小林岑霏、鹿峰國小蔡逸萱、大同國小賴睿祈、大甲國小陳霈萱、水美國小蔡知樸、大甲國小童鈺鈞。

其中，大雅國小學生張庭宥，父母均為瘖啞人士，她從小就學習手語，成為父母與外界溝通的最佳橋樑；中山國中林士凱主動協助家務、幫忙住在台南的外婆做社區資源回收分類，也經常與阿公上山採收水果；台中二中黃媺璇祖孫三代齊心面對家庭困境，為慈孝榜樣。

教育局希透過表揚慈孝家庭楷模，鼓勵學生重視行孝，並在日常生活中透過具體行動展現孝親行動，進而營造溫馨和樂的家庭。