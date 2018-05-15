李偵綾纖維造景 經緯交織紅樓夢

李偵綾「牡丹亭」織畫作品。（記者歐素美攝）

2018-05-15 16:46

〔記者歐素美／台中報導〕李偵綾「觀園」個展，即日起至6月10日在葫蘆墩文化中心展出！她透過電腦提花手織機，手工創作「紅樓夢」的虛構舞台大觀園等系列風景織畫，同時呈現具體與抽象創作的意趣，相當特別。

葫蘆墩文化中心說，李偵綾畢業於大學服裝設計系，對纖維深具情感，為探究纖維在藝術層次的所有可能、重新體現布料的精神價值，決定離開服裝設計工作，進入台南藝術大學應用藝術研究所鑽研，並突破一般風景表現，創作以中國園林造景結合文學、織品的文化意涵的織畫，曾獲台南新藝獎、台灣工藝競賽、國際纖維藝術雙年展等獎項肯定。

李偵綾漫步園林曲徑，觸發對風景凝視的想像，藉由古典文學《紅樓夢》，衍伸出「觀園」主題。30件作品包括「遶園」、「敘夢」，細膩分布織線，呈現濃淡不同的園林造景層次，透過木作外框，讓觀者彷彿自窗格一角窺其庭園全貌；「尋花」、「繾綣」、「縈紆」、「解舞」則以蝴蝶飛舞意象為主題，藉由團扇的符號，營造中國園林長廊瀏覽漏窗景色的視覺經驗。

作品「牡丹亭」靈感則源自同名的古典名著，採圖文參照的形式，詮釋出「荏苒」、「幽懷」、「春傷」及「韶光」等奇幻物景。