寶華山泥火山產道下陷2年 公部門遲未修復

通往寶華山泥火山的唯一道路，塌陷嚴重，仍未修復。（記者王秀亭攝）

2018-05-15 16:41

［記者王秀亭／台東報導］鹿野鄉東197縣道寶華產業道路是前往寶華山泥火山唯一產業道路，卻在前年颱風過後，有近100公尺路段持續塌陷，雙線道已成單線道，快2年卻不見公部門修復，鹿野鄉公所表示，已向水保局提出修復計畫。

廖姓民眾反應，下陷的產業道路後方是寶華山慈惠堂，常有信徒進出，也是前往泥火山唯一道路，到泥火山地質觀察的大學生、遊客，多數會停在慈惠堂，再徒步上山，前年尼伯特、莫蘭蒂颱風，加上10月豪雨，這段雙線產業道路已略為塌陷，去年越陷越深，最深處有80公分。

廖姓民眾說，因遲不見公部門前來修復，今年農曆年節前，慈惠堂擔心年節期間影響信徒行車安全，自行雇請預拌混泥車補路，但效果有限，行車經過仍有危險。

鹿野鄉公所建設課長林延益表示，該地區原本就是地質不穩區域，鄉公所在前年風災後就已注意到該段道路，因鄉公所經費有限，曾向中央提報災害路段未獲通過，今年轉而向水保局提出修復計畫，預估修復經費近200萬元，尚在水保局審議中，是否核定仍是未知數，若獲核定，預估核定後3至4個月即可完工。

產業道路護欄已因路面塌陷而破裂，讓路過民眾憂心。（記者王秀亭攝）