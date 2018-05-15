台鐵宿舍2年火災5次 中市議員要求市府介入

2018-05-15 16:28

〔記者張菁雅／台中報導〕位於台中市東區復興路四段上的台鐵宿舍因缺乏管理，被遊民佔據，2年發生5起火災，最近1個月更發生2起火災，成為公安隱憂，多位市議員今日在議會質詢時要求市府應有積極作為，甚至藉由容積移轉、以地易地、聯合開發等方式，取得開發主導權；市長林佳龍表示，已指示副市長林陵三召集會議，與台鐵協調，並確保不再發生火災。

議員鄭功進表示，這17戶台鐵宿舍不具文資身分，以致文資處「依情不能管、依理不能編、依法不能接」，僅能要求台鐵加強管理，而無裁罰的法源基礎，建議市府成立專案小組，並邀台鐵參加，徹底解決台鐵宿舍公安問題。

議員江肇國指出，台鐵計畫將這處宿舍採BOT方式改建為大樓，但此舉將與周邊的鐵道文化園區景觀不搭，他認為市府可與台鐵協調，透過容積移轉、以地易地、聯合開發等方式，由市府取得開發主導權。

議員李中則說，林佳龍在2016年12月曾表示將成立信託基金，以保存文化資產，如果1年半過去了，信託基金在哪裡？

議員顏莉敏更指出，自2000年以來，台中歷史建物發生重大火災案件至少12件以上，外界戲稱歷史建物都有超自「燃」現象，市府對保存文化資產的態度被動，未盡到督管責任。

林佳龍表示，因台鐵管理不當數次造成火災，可能危急周遭市民安全與財產，他已指示副市長林陵三召集會議，與台鐵協調，要求在BOT前務必做好安全工作，確保不再發生火災，對於不具文資身分的建物，會請台鐵盡速拆除或清理；另外，他希望能處分部分抵費地，以成立文資保存信託基金，市府正在研議中。

文化局長王志誠指出，台鐵宿舍群雖不具文資身分，但坐落土地屬歷史建築台中火車站附屬設施及建築群內，由台鐵台中工務段管理，市府為強化公共安全及文資保存，除請管理單位加強維護外，也會請警察局加強巡邏，消防、都發、文資等相關單位將不定期巡視，抽查維護管理情形。